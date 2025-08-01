В России скупают Wi-Fi-роутеры из-за блокировок интернета

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Спрос вырос из-за частого отключения мобильного интернета в регионах.

В России скупают Wi-Fi-роутеры из-за блокировок интернета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В России все чаще стали продаваться Wi-Fi-роутеры. Об этом в беседе с «Известиями» рассказали операторы широкополосного доступа.

К примеру, на маркетплейсе Wildberries этим летом в сравнении с предыдущим реализация устройства возросла на 112%. Такие подсчеты предоставила пресс-служба компании.

«Динамика проводных роутеров для домашнего интернета, рост продаж которых составил 134%, значительно обогнала мобильные роутеры — подросли на 85%», — подчеркнули в источнике.

По мнению связистов, спрос растет из-за периодического отключения мобильного интернета в регионах.

«Ситуация показала конкурентные преимущества фиксированного интернета и Wi-Fi, в числе которых скорость передачи данных и отсутствие лимитов на трафик», — сообщили в «Ростелекоме».

К тому же изданию рассказали о возросшем числе заявок от клиентов бизнес-сегмента, в особенности малых и средних предприятий, на подключение фиксированного интернета, в том числе Wi-Fi. За июнь–июль количество запросов повысилось в 2,2 раза к прошлогоднему периоду. В компании уточнили, что таким клиентам он необходим с целью подключения собственных информационных систем, кассовых аппаратов, а также для раздачи интернета посетителям.

При этом уточнялось, что для сокращения массовых отключений и упорядочивания Минцифры и бизнес ведут обсуждения о введении правил отключения мобильного интернета.

Ранее, писал 5-tv.ru, хакеры из KillNet пообещали мощный ответ на недавние кибератаки в России.

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