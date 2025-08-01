Оззи Осборна похоронили в саду семейного особняка в Бакингемшире

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Тысячи его поклонников простились с музыкантом.

Оззи Осборна похоронили в саду семейного особняка в Бакингемшире

Фото: Reuters/Jack Taylor

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Британский рок-исполнитель Оззи Осборн, основатель группы Black Sabbath, был похоронен в саду своего семейного поместья в графстве Бекингемшир, сообщил журнал The Mirror.

Как отмечается в публикации, согласно последней воле музыканта, его захоронили на территории его просторного дома, где он провел много счастливых моментов с женой Шэрон и последние недели жизни.

В похоронной процессии приняли участие поклонники Осборна, тогда как на самой церемонии присутствовали только близкие родственники, друзья и известные музыканты, среди которых были Элтон Джон, Джеймс Хэтфилд из Metallica, Мэрилин Мэнсон, панк-исполнитель Yungblud, Роб Зомби и гитарист Закк Уайлд.

Прощание с рок-легендой, на которое собрались тысячи фанатов, прошло 30 июля. Ради безопасности полиция перекрыла центр города. Сам Оззи при жизни просил, чтобы его похороны не были грустным событием, а поклонники отмечали радость жизни и вспоминали его музыкальное наследие.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Джонни Депп сыграл песню Black Sabbath и почтил память легенды рока.

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