Безрукова рассказала о романах со своими коллегами: «Я все прекрасно знала»

Публичность заставила актрису иначе смотреть на отношения с мужчинами.

Актриса Ирина Безрукова раньше предпочитала начинать романтические отношения только с коллегами. Об этом рассказала сама артистка корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного сериала «Три сестры».

«Если у меня и бывали романы, то со своими коллегами, про которых я все прекрасно знала», — заявила знаменитость.

Такая избирательность пришла к Ирине после того, как она стала популярна. И дело здесь было не в звездной болезни, а в опасениях. Она боялась быть обманутой. Поэтому в жизни актрисы был период, когда она с «осторожностью смотрела по сторонам».

«Когда ко мне приближались мужчины, поскольку я была известная женщина уже, то возникали мысли: «Может быть, это все не просто так?» — призналась Безрукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирину Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе ее. Актриса же при этом ничуть не смутилась и даже пофлиртовала с «женихом».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX