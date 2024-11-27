«Такой очаровательный!» — Ирину Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе ее

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

Актрису Ирину Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе ее

Актрису Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе нее

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неужели сердце артистки отныне занято?

Актриса Ирина Безрукова получила предложение от продюсера, который моложе ее на 24 года. Об этом сообщает StarHit.ru.

По информации СМИ, 35-летний продюсер Георгий Иващенко позвал замуж 59-летнюю артистку на одном из светских мероприятий. Безрукова при этом ничуть не смутилась и даже пофлиртовала с «женихом».

«Боже мой, что происходит? Посмотрите на этого кавалера! Можно я вас поцелую?! Вы такой очаровательный! Размер кольца великоват. Я не ваша Золушка, наверное, но мне было так приятно! Вы меня так порадовали», — сыронизировала Безрукова.

Актриса также призналась, что ей делали предложения много раз.

За плечами актрисы — брак с заслуженным артистом РФ Игорем Ливановым, а также с народным артистом России Сергеем Безруковым. С 2015 года сердце актрисы остается свободным. По крайней мере, о своей личной жизни с тех пор она не распространяется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Безрукова после трагедии Понаровской рассказала, как сама пережила горе.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
108.01
2.95 113.09
2.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Захарова усомнилась в актуальности НАТО как «оборонного блока»
21:37
Деньги из воздуха: как обманывают автолюбителей при замене резины
21:20
Патрушев ознакомился с реализацией образовательного проекта в Башкортостане
21:09
«Такой очаровательный!» — Ирину Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе ее
21:01
«Муж знал»: как 53-летняя Марина Федункив готовилась к материнству
20:57
Кость широкая: врач рассказал о безопасном для здоровья виде ожирения

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год