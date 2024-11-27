«Такой очаровательный!» — Ирину Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе ее
Актрису Ирину Безрукову позвал замуж продюсер на 24 года моложе ее
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Неужели сердце артистки отныне занято?
Актриса Ирина Безрукова получила предложение от продюсера, который моложе ее на 24 года. Об этом сообщает StarHit.ru.
По информации СМИ, 35-летний продюсер Георгий Иващенко позвал замуж 59-летнюю артистку на одном из светских мероприятий. Безрукова при этом ничуть не смутилась и даже пофлиртовала с «женихом».
«Боже мой, что происходит? Посмотрите на этого кавалера! Можно я вас поцелую?! Вы такой очаровательный! Размер кольца великоват. Я не ваша Золушка, наверное, но мне было так приятно! Вы меня так порадовали», — сыронизировала Безрукова.
Актриса также призналась, что ей делали предложения много раз.
За плечами актрисы — брак с заслуженным артистом РФ Игорем Ливановым, а также с народным артистом России Сергеем Безруковым. С 2015 года сердце актрисы остается свободным. По крайней мере, о своей личной жизни с тех пор она не распространяется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Безрукова после трагедии Понаровской рассказала, как сама пережила горе.
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