Неужели сердце артистки отныне занято?

Актриса Ирина Безрукова получила предложение от продюсера, который моложе ее на 24 года. Об этом сообщает StarHit.ru.

По информации СМИ, 35-летний продюсер Георгий Иващенко позвал замуж 59-летнюю артистку на одном из светских мероприятий. Безрукова при этом ничуть не смутилась и даже пофлиртовала с «женихом».

«Боже мой, что происходит? Посмотрите на этого кавалера! Можно я вас поцелую?! Вы такой очаровательный! Размер кольца великоват. Я не ваша Золушка, наверное, но мне было так приятно! Вы меня так порадовали», — сыронизировала Безрукова.

Актриса также призналась, что ей делали предложения много раз.

За плечами актрисы — брак с заслуженным артистом РФ Игорем Ливановым, а также с народным артистом России Сергеем Безруковым. С 2015 года сердце актрисы остается свободным. По крайней мере, о своей личной жизни с тех пор она не распространяется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Безрукова после трагедии Понаровской рассказала, как сама пережила горе.