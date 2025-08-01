В московском саду «Эрмитаж» начался тайский фестиваль

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 12 0

Посетители смогут попробовать блюда тайской кухни и побывать на сеансах традиционного массажа.

В московском саду «Эрмитаж» начался тайский фестиваль

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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С 1 по 3 августа в московском саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль культуры Таиланда. Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы и посольства Таиланда в рамках международного сотрудничества и культурного обмена, пишет портал mos.ru.

Открытие фестиваля состоится 1 августа в 18:00. В церемонии примут участие посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават и руководитель столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Гостей ждут более 80 мероприятий: от выступлений театра масок Кхон и парада барабанщиков до мастер-классов по тайскому боксу и кулинарии. На фестивале также будут представлены блюда национальной тайской кухни, экзотические фрукты, изделия народных ремесел. Также пройдут сеансы традиционного тайского массажа. Кроме того, фестиваль объединит артистов Таиланда и России.

Программа будет проходить с 10:00 до 20:00 в вышеуказанные дни, вход свободный.

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