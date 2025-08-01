Украина бросила все силы на укрепление оборонительных линий после потери Часова Яра

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Украина бросила все силы на укрепление оборонительных линий

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

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Боевики ВСУ роют траншеи, возводят противотанковые и другие заграждения.

Новость об освобождении Часова Яра нашими войсками заставляет Украину бросить все силы на укрепление оборонительных линий. Боевики ВСУ роют траншеи, возводят противотанковые и другие заграждения.

Но, как пишет The Wall Street Journal, шансов на оборону у Киева все меньше. Амбициозный проект по созданию многокилометровых защитных сооружений идет уже два года.

И все это время сталкивается с задержками материалов, дефицитом специалистов, коррупционными скандалами и ударами российских сил. Поэтому в защите полно брешей.

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