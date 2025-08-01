Песков: Путин никогда официально не уходит в отпуск

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Президент продолжает выполнять свои обязанности даже в нерабочее время.

Путин никогда официально не уходит в отпуск

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку должностные обязанности главы государства этого не предусматривают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск», — поделился он.

Официальный представитель Кремля пояснил, что формата полноценного отпуска у Путина фактически нет, хотя иногда у него получается выкроить пару выходных дней.

Однако и эти выходные не являются полноценными, поскольку президент продолжает выполнять свои обязанности даже в нерабочее время.

Владимир Путин предпочитает отдыхать на природе, в лесах и горах Сибири, особенно в тайге. Одним из излюбленных мест его отдыха является республика Тыва и соседние регионы Красноярского края, где он бывал не один раз.

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