В Кабардино-Балкарии после схода селя эвакуировали более 300 человек
В зоне стихийного бедствия оказались три тысячи туристов и местных жителей.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova
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В Кабардино-Балкарии прямо сейчас идет эвакуация туристов и жителей Тырныауза после схода селя. В зоне стихийного бедствия оказались три тысячи человек.
Из них более трехсот уже покинули опасный район. Для них разворачивают пункты временного размещения. Сохраняется угроза повторных сходов.
Селевой поток затопил центральную площадь и здание администрации. В городе поврежден водопровод. Заблокированы несколько дорог, в том числе в сторону курорта Эльбрус, — это осложняет эвакуацию. На месте работают все экстренные службы.
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