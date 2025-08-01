Скандал с Урсулой фон дер Ляйен из-за закупки ковидных вакцин обрастает новыми подробностями
Урсула фон дер Ляйен потеряла переписку с гендиректором Pfizer
Фото, видео: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru
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Глава Еврокомиссии внезапно «потеряла» переписку с гендиректором Pfizer.
Коррупционный скандал с Урсулой фон дер Ляйен обрастает новыми подробностями. Стало известно, что глава Еврокомиссии потеряла или намеренно уничтожила переписку с гендиректором Pfizer о многомиллиардной закупке вакцин в период ковида. Об этом узнали журналисты The New York Times.
Сообщения могли подтвердить слухи о сговоре. В Еврокомиссии утверждают, что сообщения не пытались сохранить, потому что они были «неважными» и касались исключительно организационных моментов. Хотя переписка загадочно исчезла только после первого запроса на публикацию от СМИ.
Европейский суд уже признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о миллиардных контрактах на поставки вакцин. Решение не предусматривает дисциплинарных или уголовных мер. Но может стать основанием для новых исков против главы Еврокомиссии.
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