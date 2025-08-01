Лукашенко: в мире никому не удастся поставить на колени Россию и Белоруссию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Оба государства полны решимости отстаивать свои интересы.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В мире нет никого, кто смог бы поставить на колени Россию и Белоруссию. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Валаам.

Белорусский лидер размышляет в позитивном ключе: если закрывается одна дверь, значит, открывается другая.

«Если перед нами закрыл кто-то дверь, в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Я думаю, время пройдет и мир оценит то, что сделано нами», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что результаты, достигнутые РФ и Белоруссией, в начале 2020-х годов никто не мог себе даже представить. Тем не менее государствам это оказалась под силу. Дальше — больше, уверен Лукашенко.

«В нашем мире никому не удастся на колени поставить нас. Мы полны решимости отстоять свои интересы», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что Россия — это кладезь полезных ископаемых и технологий. Со временем и «своим сомневающимся» и «всем вокруг» страна покажет, на что способна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко провел совещание с главами диппредставительств.

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