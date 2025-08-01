Путин: Киев позитивно отреагировал на предложение о создании рабочих групп

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Путин: Киев положительно отреагировал на предложение о создании рабочих групп

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Ключ к прогрессу в переговорном процессе, уверен президент, это не публичные заявления, а серьезные и взвешенные обсуждения в спокойной обстановке.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина положительно восприняла инициативу о создании рабочих групп для обсуждения путей мирного разрешения конфликта. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами на острове Валаам.

По словам Путина, ключ к прогрессу в переговорном процессе — это не публичные заявления, а серьезные и взвешенные обсуждения в спокойной обстановке.

«Именно для этого мы предложили создать три группы… В целом, реакция украинской стороны была позитивной», — отметил он.

Президент также подчеркнул, что излишне завышенные ожидания часто становятся причиной разочарования в переговорах. По его словам, делегации двух стран согласились на формат закрытых встреч, чтобы сосредоточиться на поиске реальных компромиссов.

На данный момент, по словам главы государства, группы еще не приступили к работе, однако в Москве надеются, что процесс будет запущен в ближайшее время.

Кроме того, Путин отметил, что обсуждение урегулирования конфликта должно учитывать вопросы общеевропейской безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле, где глава российской делегации дал большую пресс-конференцию после встречи с украинской стороной.

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