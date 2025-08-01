«Нарисуй мне колбасу»: Рома Зверь о конкуренции нейросети с художниками

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 35 0

Рома Зверь: ИИ не станет конкурентом для художников

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артист ответил на страх общества о замене людей в разных сферах искусственным интеллектом.

Общество боится, что новые технологии в виде искусственного интеллекта в скором времени заменят работников разных сфер. Однако певец Рома Зверь считает, что нейросеть точно не сможет конкурировать с творцами. Об этом артист заявил на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Искусственный интеллект никогда и не при каких условиях не сможет соревноваться и конкурировать с художниками. Поэтому я за это не переживаю. Здесь не может быть никакой конкуренции и никаких конфликтов», — поделился музыкант.

Однако Рома Зверь уточнил, что искусственный интеллект не стоит демонизировать. Он не видит ничего плохого в его применении. Например, если у человека нет денег на оплату работы художника или фотографа, но для демонстрации товара нужна визуализация.

«Если есть потребность в таком материале, в таком контенте, потому что не каждый может купить фотографию, если она для чего-то нужна. А здесь очень просто сказал: „Нарисуй мне хлеб или колбасу“. И (нейросеть. — Прим. ред.) нарисовала. В этом плане ничего плохого я не вижу», — высказался певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рома Зверь объяснил свою нелюбовь к театру. Из культурных учреждений артист встает и уходит.

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«Нарисуй мне колбасу»: Рома Зверь о конкуренции нейросети с художниками

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