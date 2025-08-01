Самара, Казань, Нижний Новгород: этно-опера «Князь Владимир» едет на гастроли

Старший сын Народного артиста РФ Николая Расторгуева Павел заменит отца на сцене — он уже вовсю готовится к предстоящим выступлениям.

Этно-опера «Князь Владимир» отправляется на гастроли. Премьерный показ состоится 19 октября в Самаре. Далее по плану — Нижний Новгород и Казань.

Ранее композитор Игорь Матвиенко объявил, что Народный артист России Николай Расторгуев больше не будет играть роль Федора, сподвижника князя Владимира. Причина — плотный гастрольный график, который невозможно совместить с участием в опере.

Работу в «Любэ» вообще непросто с чем-либо совмещать: в 2025 году коллектив отмечает 35-летие, запланировано множество концертов. Кроме того, песни коллектива обрели популярность среди зумеров, количество фанатов растет с невероятной скоростью.

Расторгуева заменит его старший сын Павел. По словам Матвиенко, он подходит на роль идеально. Причем как визуально, так и тембрально. Павел проводит много времени на студии, готовится к роли. На одной из репетиций он исполнил отрывок из песни «А река течет».

Пользователи не сразу поверили, что поет Павел. Сыпались комментарии, мол, наложен голос Расторгуева-старшего. А если нет, то кадры — результат работы искусственного интеллекта. Однако мы действительно слышим исполнение Павла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что старший сын Расторгуева занял сценическое место отца в опере «Князь Владимир».

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