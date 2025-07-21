Старший сын Расторгуева занял сценическое место отца в опере «Князь Владимир»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 92 0

Грим отлично передал схожесть родственников.

Новый состав оперы князь Владимир

Фото: 5-tv.ru

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В обновленной версии этно-оперы «Князь Владимир» роль, ранее исполнявшаяся народным артистом России Николаем Расторгуевым, теперь передана его старшему сыну Павлу. Об этом 5-tv.ru сообщил композитор Игорь Матвиенко во время фестиваля VK Fest-2025, прошедшего в «Лужниках».

Павел поразил команду проекта внешним сходством с Николаем — он как две капли воды похож на отца, что делает его появление в этой роли особенно символичным.

«Хотя он молодой парень, но когда он в гриме, то сразу становится таким патриархом», — пояснил собеседник, рассказывая про образ Павла Расторгуева.

Наследник Расторгуева перевоплотится в наставника князя Владимира Федора.

При этом место Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, занял хореограф Даниил Благов. Также композитор Матвиенко надеется, что нового артиста, играющего князя Владимира, примут зрители и поклонники предыдущего исполнителя этой роли.

Ранее, писал 5-tv.ru, Матвиенко объяснил замену SHAMAN в этно-опере «Князь Владимир». Оказалось, что у артиста в это время запланирован большой тур, он физически не успевает.

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