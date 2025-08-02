Полянский обвинил ООН в игнорировании преступлений Киева

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Постпред РФ отметил удары ВСУ по гражданским объектам и прокомментировал атаки России по военной инфраструктуре.

Полянский обвинил ООН в игнорировании преступлений Киева

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский 1 августа заявил, что Организация Объединенных Наций наносит ущерб своей репутации, игнорируя преступления, совершаемые украинскими властями. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.

По словам дипломата, боевики Вооруженных сил Украины ежедневно запускают по несколько сотен дронов по территории России, целенаправленно нанося удары по гражданским объектам. Он уточнил, что только за последнюю неделю в результате атак пострадали 155 мирных жителей.

Полянский также прокомментировал удары российских войск по складам боеприпасов беспилотников в Киеве. Он подчеркнул, что речь идет о высокоточном оружии большой дальности, примененном исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Как отметил постпред, видеозаписи украинских пользователей в соцсетях подтверждают наличие вторичных взрывов, свидетельствующих о поражении складов с боеприпасами. Он добавил, что российские Вооруженные силы действовали в полном соответствии с международным гуманитарным правом и не наносили удары по гражданским целям.

Ранее 5-tv.ru цитировал заявление Дмитрия Полянского, заявившего, что неудачи Киева на поле боя связаны с нехваткой оружия и низким уровнем морального духа ВСУ.

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