Люся Чеботина возвращается на «Новую волну», но уже в другом амплуа

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 27 0

Люся Чеботина станет членом жюри на конкурсе «Новая волна»

Люся Чеботина возвращается на «Новую волну», но уже в другом амплуа

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Для певицы это особенное событие, так как в 2017 году он сама принимала участие в этом конкурсе.

Певица Люся Чеботина впервые станет членом жюри на конкурсе «Новая волна». Об этом сообщает ТВ Mail.

Для певицы это особенное событие, так как в 2017 году она сама принимала участие в этом конкурсе и получила награду «Самый стильный конкурсант». За исполнительницу хита «Солнце Монако» тогда проголосовали около десяти тысяч человек.

Чеботина заявила о намерении поддерживать конкурсантов не только морально, но и справедливыми оценками. Артистка также поделилась своими планами, что уже начала подготовку к своим костюмам и сценическим образам для участия в конкурсе.

«Хочу пожелать всем 13 конкурсантам из шести стран удачи и отличных выступлений! Это ваше время, у вас все получится», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Чеботина объявила конкурс завидных женихов на ПМЭФ-2025. Певица решила найти всем присутствующим одиноким девушкам на форуме женихов. Однако большая часть из них оказались женаты.

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