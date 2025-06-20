Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025

Певица Люся Чеботина взялась найти женихов всем одиноким девушкам на вечеринке VK Night в петербургском Loft Hall в рамках международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Требований к кандидатам было немного — умный, богатый, щедрый…

Чеботина лично призвала к ответу противоположный пол и со сцены спросила, кто из гостей свободен. У самых активных проверила, в первую очередь, наличие кольца на безымянном пальце. Увы, мужчины стали в этот вечер сплошным разочарованием. Не глупы и не бедны, но, к сожалению, уже заняты.

«Хочется, чтобы все, кто пришли сюда, одинокие, не влюбленные, занимающиеся только своей работой… У тебя жена есть, чего ты тянешь бокал?.. Да что ж ты все со своими пятюнями!.. А, ты обручалку всем показываешь! Красавчик! Девочки, богатый — женат», — подводила неутешительные итоги звезда.

Что действительно возмутило артистку, так это отсутствие жен на вечеринке. Днем-то господа-бизнесмены трудятся в поте лица, но вечером развлекаются! А их вторые половинки смиренно ждут дома? Непорядок!

«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки. Смотрите, сейчас бы ваша супруга была бы на VK Night, а она дома. А вы придете и скажете: „Было весело, а ты сидела дома“. Я считаю, такого не должно быть, в следующем году исправьтесь», — постановила Чеботина.

Конфликты с мужчинами у исполнительницы возникают не только на сцене. Ранее 5-tv.ru сообщал, что иллюзионист Александр Наумов потребовал 1,7 миллиона рублей за работу над фокусами для ее сольного шоу. Певица подала встречный иск на 900 тысяч рублей.