Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
Спойлер: все богатые мужчины уже женаты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица Люся Чеботина взялась найти женихов всем одиноким девушкам на вечеринке VK Night в петербургском Loft Hall в рамках международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Требований к кандидатам было немного — умный, богатый, щедрый…
Чеботина лично призвала к ответу противоположный пол и со сцены спросила, кто из гостей свободен. У самых активных проверила, в первую очередь, наличие кольца на безымянном пальце. Увы, мужчины стали в этот вечер сплошным разочарованием. Не глупы и не бедны, но, к сожалению, уже заняты.
«Хочется, чтобы все, кто пришли сюда, одинокие, не влюбленные, занимающиеся только своей работой… У тебя жена есть, чего ты тянешь бокал?.. Да что ж ты все со своими пятюнями!.. А, ты обручалку всем показываешь! Красавчик! Девочки, богатый — женат», — подводила неутешительные итоги звезда.
Что действительно возмутило артистку, так это отсутствие жен на вечеринке. Днем-то господа-бизнесмены трудятся в поте лица, но вечером развлекаются! А их вторые половинки смиренно ждут дома? Непорядок!
«Ездят сюда без жен и без девушек. В чем прикол? Я просто не очень понимаю, мне кажется, тут классные вечеринки. Смотрите, сейчас бы ваша супруга была бы на VK Night, а она дома. А вы придете и скажете: „Было весело, а ты сидела дома“. Я считаю, такого не должно быть, в следующем году исправьтесь», — постановила Чеботина.
Конфликты с мужчинами у исполнительницы возникают не только на сцене. Ранее 5-tv.ru сообщал, что иллюзионист Александр Наумов потребовал 1,7 миллиона рублей за работу над фокусами для ее сольного шоу. Певица подала встречный иск на 900 тысяч рублей.
- 20 июн
- Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
- 19 июн
- Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
- 19 июн
- Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
- 19 июн
- Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
- 19 июн
- Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
- 19 июн
- Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»
- 19 июн
- Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно
- 19 июн
- «Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области
- 19 июн
- Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
- 19 июн
- Россия планирует создать узнаваемый за рубежом отечественный агробренд
Читайте также
80%
Нашли ошибку?