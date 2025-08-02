Трамп назвал Путина «крепким орешком»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Трамп назвал Путина крепким орешком

«Крепкий орешек»: Трамп не поменял свое мнение о Путине

Фото: Reuters/Ken Cedeno

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Глава Белого дома не изменил свое отношение к президенту России.

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «крепким орешком». Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Глава Белого дома подчеркнул, что его мнение о президенте РФ за эти годы не изменилось. Более того, его отношение к Путину также осталось прежним.

«Он, безусловно, крепкий орешек», — сказал Дональд Трамп.

Владимир Путин и глава Белого дома созванивались почти месяц назад — 3 июля. В ходе диалога президент России сказал, что Москва не отступит от поставленных целей специальной военной операции. При этом РФ продолжает искать дипломатические пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп не исключил возможную встречу с Владимиром Путиным. По его словам, они могли бы поговорить до истечения срока, который он ранее озвучил для урегулирования конфликта на Украине.

К слову, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июля заявил о том, что встреча президентов России и Америки нужна для фиксации результатов проделанной работы.

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