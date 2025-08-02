«Мне по кайфу»: певица Анна Асти увлекается закрутками

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Певица Анна Асти увлекается закрутками

«Мне по кайфу»: певица Анна Асти увлекается закрутками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Этим артистка занимается уже три года.

Певица Анна Асти любит делать летом закрутки на зиму. Об этом знаменитость рассказала на шоу рэпера Басты.

Отвечая на вопрос одной из зрительниц о том, когда Анна Асти успевает делать заготовки на зиму, исполнительница хита «По барам» рассказала, что специально для этого важного дела берет пару выходных в августе.

Такое необычное «хобби» у популярной артистки появилось относительно недавно — всего три года назад.

Однажды Асти даже ушла с работы пораньше, взяла машину, поехала на рынок и купила около 50 килограммов овощей и фруктов. Когда певица вернулась домой, ее мама схватилась за голову от шока, но с радостью согласилась помочь дочери закатать все купленное.

«Мне по кайфу», — так свое увлечение прокомментировала 35-летнняя звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у артистки появился породистый питомец — щенок Виктор Анатольевич. Он достался ей бесплатно.

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