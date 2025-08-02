«Такую погоду я и хотел»: Билан попал в шторм на Мальдивах

Артист не унывает: тропический ливень, кажется, пришелся ему по душе.

Певец Дима Билан попал в шторм на Мальдивах. Кадрами артист поделился в личном блоге.

Летняя поездка автора хита «Задыхаюсь» пошла не по плану. Мальдивы встретили Билана не так дружелюбно, как он рассчитывал. Ласкового солнца он не застал, пришлось столкнуться с разрушительным тропическим штормом. Впрочем, прихоти стихии певца не расстроили.

«Мальдивы летом. Но именно такую погоду я и хотел. Ни один телефон при съемке не пострадал», — шутит Билан.

Волны и ливень не мешают артисту наслаждаться океаном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дима Билан сделал предложение недавно родившей певице. Если точнее — обратился к Мари Краймберри с намерением записать очередной дуэт. Последняя совместная работа артистов вышла в прошлом году и стала настоящим хитом.

Краймберри согласилась. У нее в арсенале как раз есть композиция, которая не может быть исполнена без Билана.

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