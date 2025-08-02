Мужчина погиб во время дезинфекции подвала в Чувашии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

В попытке спасти его пострадали еще шесть человек — дочь и соседи.

Трагедия в Чувашии: мужчина погиб при дезинфекции подвала

Фото: Telegram/ЧувашияСледком/chuvashia_sledcome

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В селе Чурачики в Чувашии погиб местный житель при попытке продезинфицировать подвал своего гаража от плесени и грибка, используя дым от тлеющих шишек хвойных деревьев. Об этом сообщает СУ СК России по республике в своем Telegram-канале. Отмечается, что мужчина отравился продуктами горения.

В попытке спасти его пострадали еще шесть человек — дочь погибшего и соседи. Все они были госпитализированы и сейчас находятся в токсикологическом отделении местной больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, оказали первую помощь пострадавшим. По факту происшествия СУ СК России по Чувашии начал доследственную проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мордовии грозит экологическая катастрофа из-за отравленной воды в реках. Водоемы отравлены стоками крупных предприятий, которые работают на территории региона. Специалисты Росприроднадзора установили, что сразу несколько заводов сливают опасные отходы без очистки.

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