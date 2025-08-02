Глава «Россетей» оценил работу инновационного транзита постоянного тока

Высокотемпературная сверхпроводниковая кабельная линия постоянного тока (ВТСП) ранее была введена в опытную эксплуатацию в Петербурге Группой «Россети».

Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин проинспектировал работу высокотемпературной сверхпроводниковой кабельной линии постоянного тока (ВТСП) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инновационный транзит протяженностью 2,5 км, ранее введенный в опытную эксплуатацию, не имеет аналогов в мире среди действующих объектов. Его ключевая особенность заключается в наличии сверхпроводника, у которого сопротивление стремится к нулю при охлаждении ниже минус 196 градусов по Цельсию. Эта технология позволяет передавать на среднем напряжении 20 кВ электрические мощности, характерные для сетей высокого и сверхвысокого напряжения 110-330 кВ, при этом потери энергии при транспортировке отсутствуют.

В основу проекта были положены собственные разработки «Россетей», на которые получены более 10 патентов. Как отметил Андрей Рюмин, «создание ВТСП-линии, интегрированной в действующую систему электроснабжения мегаполиса, является знаковым проектом для мировой энергетики».

«Этот опыт открывает возможности для создания энергоэффективного оборудования нового поколения, которое может использоваться в условиях плотной городской застройки, для выдачи мощности электростанций, питания крупных предприятий, сооружения энергомостов», — подчеркнул он.

ВТСП-линия позволила повысить надежность электроснабжения Центрального и Адмиралтейского районов города, где проживают около 400 тыс. человек. Она стала элементом активно-адаптивной сети с возможностью регулирования перетока мощности и ограничения токов короткого замыкания. Пропускная способность линии составляет 50 МВт.