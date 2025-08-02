«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 365 0

Жиголо и альфонсы причиняли боль подругам актрисы Анны Калашниковой

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Но «лучше попробовать, чем не попробовать», уверена актриса.

У подруг актрисы и певицы Анны Калашниковой был опыт общения с жиголо (мужчина, предоставляющий услуги проституции. — Прим. ред.) и альфонсами (мужчины на содержании у любовниц. — Прим. ред.). Об этом она сама рассказала на премьере комедийного сериала «Три сестры» в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам артистки, у многих подруг были отношения, когда чувства оказывались обманом, а партнеры — заинтересованными только в выгоде. Несмотря на это, Калашникова считает, что рисковать стоит, ведь жизнь одна и важно проживать ее без страха и сожалений.

«Вы знаете, я считаю так: жизнь одна, как говорится, лучше попробовать, чем не попробовать и сожалеть. Конечно, бывает больно…» — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Калашникова рассказала о ежемесячных тратах. По словам знаменитости, большие расходы связаны с покупкой одежды, записью песен и питанием. Также много денег уходит на сына Даниила, который ходит в школу, на разные кружки и дополнительные секции. К тому же, актриса ежемесячно платит 400 тысяч рублей по ипотеке.

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