В Великобритании неонацисты скупают земли для создания «белых анклавов»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Властей беспокоит эта тенденция.

Неонацистская группировка тайно приобретает земли в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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В Великобритании неонацистская группировка тайно приобретает участки земли. Цель — создать анклавы исключительно для светлокожих людей, сообщает Daily Mail.

Организацией было приобретено уже более 20 акров. Расположение у всех разное. В планах — скупить участки в каждом графстве Великобритании, чтобы создать «белые центры». Для британских неонацистов иметь в собственности большие территории — приоритетная цель.

Властей беспокоит эта тенденция. По некоторым данным, в лагерях проводится обучение боевым искусствам. В частности, об этом говорил старший научный сотрудник Университета Англия Раскин Уильям Оллхорн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Молдавии под флагом ЕС открыли памятник союзникам Гитлера. Более того, нацистов назвали «румынскими героями», в рамках торжественной церемонии был поднят флаг Евросоюза. В Республике подобное происходит не впервые — чтят такой «героизм» там повсеместно.

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В Великобритании неонацисты скупают земли для создания «белых анклавов»

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