«Пусть извинятся»: олимпийский чемпион Тихонов об уехавших из России спортсменах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Спортсмен Тихонов: уехавшие спортсмены могут вернуться в РФ, если извинятся

Тихонов: уехавшие спортсмены могут вернуться только после публичных извинений

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, будет достаточно попросить прощения.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что российские спортсмены, уехавшие из страны, смогут вернуться к выступлениям на Родине только после публичных извинений. Его слова приводят РИА Новости.

«Если готовы снова выступать за Россию — пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями», — сказал он.

Тихонов подчеркнул, что многие атлеты покинули Россию не из-за ненависти к Родине, а стремясь реализовать свою мечту стать чемпионами мира и Европы. Однако он настаивает, что вернуться в сборную без признания ошибок и публичных извинений они не смогут. Тех же, кто «уехал с негативом», обратно пускать не следует, заявил олимпийский чемпион.

А ранее сегодня Россия выиграла серебро в смешанной эстафете 4×100 на чемпионате мира. Об этом сообщал 5-tv.ru. В эстафете от России приняли участие Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Команда показала результат — три минуты 19,68 секунды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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«Пусть извинятся»: олимпийский чемпион Тихонов об уехавших из России спортсменах

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