США готовятся списать десятки тысяч тонн гуманитарной помощи

Свыше 60 тысяч тонн продовольствия, закупленного США в рамках международной помощи, простаивает на складах по всему миру. Часть уже признана непригодной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные Госдепартамента США.

По информации издания, срок годности у многих продуктов на исходе, а сотни ящиков уже помечены для утилизации. Стикеры с надписью «уничтожить» появились на американских складах буквально на этой неделе.

Особенно серьезная ситуация сложилась в штате Джорджия, где залежались тысячи тонн продовольствия после того, как было свернуто финансирование ряда гуманитарных программ агентства USAID.

В Род-Айленде ситуация не лучше — около 185 тысяч коробок так и не были отправлены по назначению.

Ранее сообщал 5-tv.ru, Индия продолжает активно закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Власти страны подтвердили, что не планируют сокращать импорт, игнорируя предупреждения Дональда Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.