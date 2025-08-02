США готовятся списать десятки тысяч тонн гуманитарной помощи

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Продовольствие гниет на складах по всему миру.

США планируют уничтожить тонны продовольственной помощи, пишут СМИ

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Свыше 60 тысяч тонн продовольствия, закупленного США в рамках международной помощи, простаивает на складах по всему миру. Часть уже признана непригодной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные Госдепартамента США.

По информации издания, срок годности у многих продуктов на исходе, а сотни ящиков уже помечены для утилизации. Стикеры с надписью «уничтожить» появились на американских складах буквально на этой неделе.

Особенно серьезная ситуация сложилась в штате Джорджия, где залежались тысячи тонн продовольствия после того, как было свернуто финансирование ряда гуманитарных программ агентства USAID.

В Род-Айленде ситуация не лучше — около 185 тысяч коробок так и не были отправлены по назначению.

Ранее сообщал 5-tv.ru, Индия продолжает активно закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Власти страны подтвердили, что не планируют сокращать импорт, игнорируя предупреждения Дональда Трампа.

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