Санкций не боятся: Индия не отказывается от российской нефти после угроз США

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

NYТ: Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа

Индия не отказывается от российской нефти несмотря на угрозы санкций США

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Страна остается вторым по величине импортером сырья после Китая.

Правительство Индии заявило о намерении сохранить закупки российской нефти, игнорируя предупреждения президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Согласно источнику журналистов, два высокопоставленных индийских чиновника подтвердили, что официальная позиция правительства не изменилась. Один из них подчеркнул, что нефтяным компаниям не давались указания о снижении закупок российских энергоносителей.

По данным издания, Россия занимает значительную долю на индийском рынке нефти. Таким образом, страна остается вторым по величине покупателем российского сырья после Китая. Нефтеперерабатывающие заводы страны приобретают нефть из более чем 30 стран, включая Россию.

Эксперты NYT предполагают, что угрозы со стороны Трампа могут быть частью переговорной стратегии в процессе заключения торгового соглашения между США и Индией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении Дональда Трампа о возможном отказе Индии от импорта российской нефти.

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