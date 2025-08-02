Умер музыкант The Rolling Stones Флако Хименес

На 87-м году жизни умер американский музыкант Леонардо «Флако» Хименес. Об этом сообщил National World.

Сын артиста рассказал, что последними словами Хименеса были: «Я так устал». Известно, что смерть Хименеса наступила спустя пару месяцев после того, как он попал в больницу. Диагноз не известен.

Леонардо Хименес родился 11 марта 1939 года в Сан-Антонио, США. Прозвище «Флако», что в переводе означает «худой», он получил еще в детстве. Сценическую карьеру начал в семь лет, выступая с отцом.

Флако был настоящей легендой техано и нортеньо-музыки — он успешно сочетал народные мексикано-американские традиции с роком и кантри, за что его неоднократно признавали как в США, так и за рубежом. Хименес шесть раз становился лауреатом премии «Грэмми», а также участвовал в концертах с такими мировыми звездами, как The Rolling Stones.

Кроме того, Хименес известен благодаря своей виртуозной игре на аккордеоне.

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