Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2025

С 1 августа 2025 года в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы социальной поддержки, бизнеса, финансов и услуг.

Пятый канал собрал основные нововведения последнего летнего месяца.

Индексация пенсий

С 1 числа последнего летнего месяца увеличатся пенсии для граждан, достигшим 80-летнего возраста или имеющим первую группу инвалидности.

Также работающие пенсионеры смогут получить перерасчет, а уволившимся сделают полную переиндексацию выплат.

Еще пособия на иждивенцев, летчиков и шахтеров станут больше.

Максимальная сумма прибавки к пенсии составит 437,07 рубля. Но есть важный нюанс — пересчитывать пенсию по индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК, пенсионные баллы) будут по той сумме, которая действовала в год выхода на пенсию либо в год возобновления работы.

Все работающие пенсионеры, за которых работодатели в прошлом году выплачивали взносы в казну государства, получат прибавку. Никакие заявления при этом подавать в Социальный фонд не надо.

Система «Антикартель»

С августа 2025-го Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вводит в действие государственную информационную систему «Антикартель». Ее «возглавит» искусственный интеллект.

Цель нововведения — выявление нарушений в сфере конкуренции, в частности, пересечении картельных сговоров на торгах.

Картель, определяемый как противоправное соглашение между конкурирующими компаниями с целью ограничения конкуренции (например, фиксация цен, раздел рынка), строго запрещен законом и влечет за собой серьезную ответственность.

Участие в картеле преследуется административным кодексом — штраф от 3% до 15% от выручки компании, но не менее 100 тысяч рублей, а в случае сговора на торгах — от 10% до 50% от начальной цены контракта.

Уголовная ответственность предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч российских рублей за тот же сговор, повлиявший на цену. До шести лет и четырех миллионов рублей можно получить, если сговор организован с использованием служебного положения или в составе группы. И до семи лет и штраф до пяти миллионов в случаях, когда со всем перечисленным было применено насилие.

«Антикартель» будет собирать и анализировать данные о торгах, участниках, их реквизитах и финансовой отчетности, ценах и объемах продаж на товарных рынках.

Искусственный интеллект будет выявлять признаки возможного сговора: заявки от участников с одного IP-адреса или одной электронной почты, одинаковые ошибки и опечатки в документах, заявки, поданные одновременно в последние минуты, отказ компаний от реальной конкуренции, регулярное чередование победителей на похожих торгах. Чем больше подозрительных признаков обнаружит система, тем выше вероятность, что поставщика проверит ФАС.

Так, система станет мощным инструментом в борьбе с недобросовестной конкуренцией и в обеспечении равных возможностей для всех участников рынка.

Контроль банковских операций

В августе в России вступит в силу закон, который существенно расширит перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций.

Согласно изменениям, под надзор, в частности, попадают следующие операции:

Зачисление и списание денежных средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и их лома;

Операции с наличными и безналичными денежными средствами, связанные с покупкой и продажей инвестиционных драгоценных металлов, памятных монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

В то же время, некоторые операции будут выведены из-под надзора:

Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

Внесение физическим лицом наличных денежных средств в уставный капитал компании;

Поступление средств на спецсчет для государственных гособоронзаказов.

Все сведения о контролируемых операциях банки будут обязаны направлять в Росфинмониторинг.

Разрешение быть единственным участником компании

Любое физическое или юридическое лицо сможет создать компанию, где будет единственным участником. Главное нововведение заключается в том, что теперь хозяйственное общество может выступать единственным участником другого общества, даже если само состоит всего из одного физического лица или другого юридического лица. Ранее, начиная с 1995 года, такая схема была законодательно запрещена.

Основной причиной этого запрета была необходимость предотвратить возможные злоупотребления, связанные с уклонением от уплаты налогов и уходом от ответственности за долги через создание сложных цепочек компаний, в каждой из которых, по сути, был один фактический владелец. Исключения из этого правила допускались лишь в строго определенных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом.

Запрет SMS-рассылок

С 1 августа 2025 каждый россиянин сможет самостоятельно отказаться от SMS-рассылок через личный кабинет оператора связи.

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Запрет является частью основного закона о связи, который приняли в марте этого же года. Массовые спам и рекламные сообщения больше не буду беспокоить, если отозвать согласие, а операторы обязаны это учесть.

Такая мера направлена не столько против маркетологов, сколько мошенников, использующих базы данных граждан.

Банковская карта с согласия родителей

Теперь подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут открыть банковский счет только с письменным согласием родителей. Исключение составят 16-летняя официально работающая молодежь и зарегистрированные ИП (Индивидуальные предприниматели).

Новый ГОСТ на игрушки школьные рюкзаки

С августа вступает в силу новый государственный стандарт, который будет детально регламентировать возрастную категорию игрушек, материал, возможные риски для здоровья ребенка, связанные с травмами, гигиеной и химией, а также упорядочивать образовательную и воспитательную функции.

Также будут введены рекомендации к школьным рюкзакам. Вес ранца учеников начальных классов должен быть не более 700 граммов, у старшеклассников — не тяжелее одного килограмма. Кроме этого, аксессуар обязан быть выполнен не из легковоспламеняющихся материалов, но со светоотражающими элементами. При этом ткань была устойчива к трению и поту.

Обязательная маркировка товаров

На территории Российской Федерации действует система обязательной маркировки товаров «Честный знак». В августе завершаются эксперименты со следующими товарами:

Отопительные приборы (радиаторы и конвекторы);

Пиротехника и огнетушители;

Строительные материалы (замазки, шпатлевки);

Оптоволокно;

Учебники;

Медицинские изделия (презервативы, шприцы, салфетки, пробирки и т. п.);

Полимерные трубы, шланги, фитинги;

Кондитерские изделия (включая шоколад, жевательную резинку, пирожные, печенье, вафли, джем, консервированные орехи и фрукты);

Алкогольные напитки крепостью до 9 градусов.

Продавать без маркировки будет запрещено: