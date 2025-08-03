«Спокойнее отношусь к поражениям»: Мари Краймбрери откровенно рассказала о материнстве

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 27 0

Певца Мари Краймбрери: рождение дочери стало поворотным моментом в карьере

«Спокойнее отношусь к поражениям»: Мари Краймбрери откровенно рассказала о материнстве

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Певица родила первенца 19 мая.

Певица Мари Краймбрери поделилась откровениями о том, как материнство повлияло на ее жизнь и творчество. Об этом она рассказала изданию Hello!

Певица уверена, что рождение дочери стало поворотным моментом не только в ее личности, но и в ее карьере. Она призналась, что стала более спокойно относиться к неудачам и жизненным трудностям. Именно дочь наполняет ее жизнь самыми яркими и искренними эмоциями. По словам артистки, важным и ценным в ее жизни является дом, где ее всегда ждут любимая дочь и любящий муж.

«Те эмоции, которые способны были зажечь меня как спичку и вывести из себя за секунду, как будто бы теперь не стоят ни минуты моего времени», — добавила певица.

Кроме того, Краймбрери призналась, что написала песню, посвященную своей дочери, но пока не готова представить ее публике. Рождение ребенка стало для Мари самым долгожданным, прекрасным и сокровенным событием, поэтому поклонникам придется набраться терпения, прежде чем она решится поделиться этой личной историей через музыку.

Певица Мари Краймбрери вышла замуж за блогера Давида Манукяна в начале этого года. А мае у пары родилась дочка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дава разрывается между работой и времяпровождением с семьей.

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