«Случилась травма»: Юрию Антонову потребовалась помощь врачей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Антонов не смог прийти на премию из-за травмы ноги

«Случилась травма»: Юрию Антонову потребовалась помощь врачей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист уже долгое время страдает из-за проблем с суставами.

Народный артист Юрий Антонов оказался под пристальным вниманием поклонников. На этот раз поводом для волнения стала его травма ноги, из-за которой он не пришел на премию «Триумф». Об этом рассказал друг композитора, поэт-песенник Владимир Ильичев в беседе с изданием Starhit.ru.

Известный исполнитель не смог лично присутствовать на церемонии премии, так как он подвернул ногу у себя дома во время ремонта. По словам Ильичева, Антонов очень переживал из-за того, что не смог прийти на мероприятие, но медицинская помощь и забота о здоровье на данный момент для него важнее.

«У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать», — поделился он.

Антонов много лет страдает от болей в суставах и уже перенес три серьезные операции, однако проблемы со здоровьем остаются. Несмотря на трудности, 80-летний артист сохраняет активный образ жизни, старается посещать концерты и значимые события, поддерживая коллег и любителей его творчества.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
В России появится новый праздник — День артиста
12:06
«Случилась травма»: Юрию Антонову потребовалась помощь врачей
11:48
Подросток задержан за теракт на посту полиции в Санкт-Петербурге
11:17
В аэропорту Пулково задержано более 30 рейсов
11:04
Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами
10:29
В рваной одежде и странной позе: Глюкоза снова «сорвалась с цепи»

Сейчас читают

Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс