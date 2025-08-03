«Случилась травма»: Юрию Антонову потребовалась помощь врачей

Артист уже долгое время страдает из-за проблем с суставами.

Народный артист Юрий Антонов оказался под пристальным вниманием поклонников. На этот раз поводом для волнения стала его травма ноги, из-за которой он не пришел на премию «Триумф». Об этом рассказал друг композитора, поэт-песенник Владимир Ильичев в беседе с изданием Starhit.ru.

Известный исполнитель не смог лично присутствовать на церемонии премии, так как он подвернул ногу у себя дома во время ремонта. По словам Ильичева, Антонов очень переживал из-за того, что не смог прийти на мероприятие, но медицинская помощь и забота о здоровье на данный момент для него важнее.

«У него возможности физической нет. Он очень переживал, потому что такие вещи посещает обычно и поддерживает. Но, к сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать», — поделился он.

Антонов много лет страдает от болей в суставах и уже перенес три серьезные операции, однако проблемы со здоровьем остаются. Несмотря на трудности, 80-летний артист сохраняет активный образ жизни, старается посещать концерты и значимые события, поддерживая коллег и любителей его творчества.

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