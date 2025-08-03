Вторжение инопланетян? 3I/ATLAS может стать предсказанием физика Хокинга об НЛО

Ученые ранее выдвинули теорию, что космический корабль захватит Землю в ноябре этого года.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, о происхождении которого спорят ученые, может стать сбывшемся предсказанием о вторжении инопланетян. Предупреждение о космической опасности перед смертью высказал физик Стивен Хокинг. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Хокинг, известный физик-теоретик, умерший в 2018 году, предупреждал, что контакт с инопланетной жизнью может закончиться катастрофой для человеческой расы», — говорится в публикации.

Если до этого слова физика не воспринимались всерьез, то в связи с последними открытиями ученые начали бить тревогу. Группа гарвардских астрофизиков обнаружила загадочный межгалактический объект 1 июля. Они тут же выдвинули теорию заговора, по которой НЛО захватит человечество уже в ноябре этого года.

3I/ATLAS пролетает через Солнечную систему со скоростью 210 000 км/ч. Из-за необычной траектории полета исследователи увидели в объекте угрозу. Как утверждают ученые, космический корабль может приблизиться к Марсу, Юпитеру и Венере для установки шпионских устройств для наблюдения за землянами.

Ранее 5-tv.ru писал подробнее об открытии 3I/ATLAS и связанных с объектом теориях здесь.

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