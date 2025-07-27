Ученые бьют тревогу: НЛО может атаковать Землю в ноябре 2025 года

Речь идет о 3I/ATLAS — объекте, обнаруженном 1 июля.

Ученые-астрофизики из Гарварда обнаружила загадочный межгалактический объект и заявили, что, потенциально, это может быть «враждебный» инопланетный космический корабль. По прогнозам, он должен атаковать Землю в ноябре этого года. Об этом они сообщили на своем официальном сайте arXiv.

Scientists Consider Possibility of Alien Attack on Earth in November: In a paper published on July 22, researchers propose that the recently discovered interstellar object 3I/ATLAS may be an artificial alien spacecraft maneuvering for a potential attack on Earth… pic.twitter.com/gKsyDjB8o1 — UFO mania (@maniaUFO) July 25, 2025

Речь идет о 3I/ATLAS — объекте, обнаруженном 1 июля. Он движется к Солнцу со скоростью 210 000 км/ч. Из-за необычной траектории и скорости полета объекта, астрофизики Адам Хибберд, Адам Кроул и Ави Леб предполагают, что это может быть внеземной зонд, который был послан со шпионской миссией.

«Если гипотеза подтвердится, последствия могут быть катастрофическими для человечества», — сообщили ученые.

По словам ученых, объект может прибыть на Юпитер, Марс и Венеру для установки на этих планетах устройств для наблюдения. Астрофизики считают подозрительным, что, когда «летательный аппарат» с Земли не видно, он находится ближе к Солнцу. В пример они приводят гипотезу «темного леса», согласно которой инопланетная жизнь прячется от обнаружения.

Но большинство астрономов с троицей ученых-заговорщиков не согласны. Они утверждают, что 3I/ATLAS, скорее всего, является обычной кометой, выброшенной из другой солнечной системы.

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