Российские бойцы поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

Украинские формирования потеряли более 1250 боевиков за сутки.

Российские военнослужащие поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Российские бойцы поразили инфраструктуру военного аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). А также урон был нанесен пунктам размещения иностранных наемников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняют в ведомстве, российские военнослужащие результативно атаковали зенитные ракетные комплексы, места хранения и подготовки к запуску беспилотников.

Украинские формирования потеряли более 1250 боевиков за сутки. Кроме этого, российские системы противовоздушной обороны с 2 по 3 августа ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь силы ПВО уничтожили 93 украинских БПЛА над территорией России. Больше всего атак дронов пришлось на акваторию Черного моря.

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