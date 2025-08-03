Автобус с 25 пассажирами упал в реку в Краснодарском крае

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 37 0

В операции по спасению были задействованы семь сотрудников аварийных служб и две единицы техники.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автобус с 25 пассажирами упал с моста в реку в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб по региону.

Происшествие произошло в селе Дефановка на улице Кольцевой. Из-за сильных ливней уровень воды в Краснодарском крае поднялся. Река Дефань ранее вышла из берегов, что повлияло на дорожную обстановку и стало одной из причин аварии.

Все пассажиры были спасены сотрудниками аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». В операции задействовали семь спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет, всем была оказана необходимая помощь.

Ранее из-за непогоды в регионе обрушился автомобильный мост через реку Шапсухо в поселке Лермонтово. Из-за этого от транспортного сообщения были отрезаны 300 домов.

В Краснодарском крае происшествия, приводящие к серьезным авариям в связи с погодными аномалиями, становятся все более частыми. Губернатор региона Вениамин Кондратьев продолжает следить за обстановкой и напоминать о приоритете безопасности граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:33
Автобус с 25 пассажирами упал в реку в Краснодарском крае
13:11
В Краснодарском крае из-за сильных ливней обрушился мост
12:57
Российские бойцы поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
12:38
В России появится новый праздник — День артиста
12:06
«Случилась травма»: Юрию Антонову потребовалась помощь врачей
11:48
Подросток задержан за теракт на посту полиции в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

Застрял на Фонтанке: кота Маркиза достали из щели между гранитными плитами
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс