Автобус с 25 пассажирами упал в реку в Краснодарском крае

Автобус с 25 пассажирами упал с моста в реку в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб по региону.

Происшествие произошло в селе Дефановка на улице Кольцевой. Из-за сильных ливней уровень воды в Краснодарском крае поднялся. Река Дефань ранее вышла из берегов, что повлияло на дорожную обстановку и стало одной из причин аварии.

Все пассажиры были спасены сотрудниками аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС». В операции задействовали семь спасателей и две единицы техники. Пострадавших нет, всем была оказана необходимая помощь.

Ранее из-за непогоды в регионе обрушился автомобильный мост через реку Шапсухо в поселке Лермонтово. Из-за этого от транспортного сообщения были отрезаны 300 домов.

В Краснодарском крае происшествия, приводящие к серьезным авариям в связи с погодными аномалиями, становятся все более частыми. Губернатор региона Вениамин Кондратьев продолжает следить за обстановкой и напоминать о приоритете безопасности граждан.

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