Собянин: Создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 21 0

На улице Нижняя Хохловка появится спорткластер с площадками для стритбола и падел-тенниса, на 1-й Сестрорецкой улице — современный скейт-парк.

Собянин: Создаем спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустырей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/POLEVAYA TATIANA/Татьяна Полевая

В Москве создают спортивные кластеры и прогулочные маршруты на месте пустующих и ранее не ухоженных территорий, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«В прошлом году преобразились пустующие территории на улицах Окской — в Кузьминках и Лукинской — в Ново-Переделкине. В районе Марьино на неиспользуемом участке сделали каток», — написал Мэр Москвы.

Уже в этом году на улице Нижняя Хохловка в Нижегородском районе появится спорткластер с площадками для стритбола и падел-тенниса, зоной для воркаута с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, а также скейт-парком.

«На Кетчерской в Вешняках делаем площадки для классических видов спорта — футбола, баскетбола, настольного тенниса, а также скейт-парк и памп-трек. Зимой на площадке можно будет кататься на коньках», — рассказал Сергей Собянин.

На 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе у учебного корпуса школы «Перспектива» строят современный скейт-парк. Территорию у небольшого пруда специалисты приводят в порядок.

На Кронштадтском бульваре в Головинском районе появится транзитный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта. Сейчас специалисты делают там парковку и дорожки, разбивают цветники.

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