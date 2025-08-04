«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ

Исполнитель считает, что искусственный интеллект не сможет заменить артистов.

Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) на данном этапе — это некая игрушка. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Кто-то считает, что искусственный интеллект — это будущее. Я считаю, что нет, потому что это некие игрушки в каком-то смысле слова, в которые сейчас прикольно поиграть», — поделился исполнитель.

Ярослав рассказал, что порой с помощью ИИ соединяют голос солиста одной группы с песней другого коллектива. В том числе бывают случаи и написания композиции с нуля.

По мнению знаменитости, ИИ пока не способен вложить в свои композиции душу. Человек, создавая ту или иную песню, вкладывает в нее свои переживания, которые и способны зацепить слушателей.

«Вот эта душа в творчестве, неважно песня, картина, стих — именно эта душа заставляет „дышать“ эту песню и делает ее бессмертной. А искусственный интеллект, ну пока это просто интересно», — уточнил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN поделился творческой идеей, к реализации которой предпочитает стремиться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.