«Когда-нибудь и случится»: SHAMAN поделился своей мечтой

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 53 0

SHAMAN назвал лучшее место для записи песни мечты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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При этом исполнитель пояснил, что быстро осуществить желаемое не получится.

Заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, поделился творческой идеей, к реализации которой предпочитает стремиться. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале VK Fest 2025.

«Моя мечта — спеть в открытом космосе», — сказал он.

При этом исполнитель пояснил, что быстро осуществить желаемое не получится. К тому же добавил, что потребуются хорошие физические данные.

«Но это, как понимаете, достаточно серьезная подготовка», — поделился он.

По словам исполнителя, точной даты для осуществления задуманного он пока не знает, однако предполагает, что провести это в его силах.

«Не знаю, может быть, когда-нибудь и случится», — отметил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN представил клип для «Интервидения» на фасаде кинотеатра «Октябрь». На международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» артист будет представлять Россию.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что Россия открыта для сотрудничества в космосе. Однако в приоритете остается развитие равноправных партнерств и опыт.

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