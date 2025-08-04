В Санкт-Петербурге катер перевернулся после столкновения с маломерным судном

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге произошло столкновение катера и маломерного судна. В результате аварии один из них перевернулся, сообщила Северо-западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. 

Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте не обнаружили разлива нефтепродуктов. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Установлено, что для управления маломерным судном не требовалось специальных прав.

Северо-Западная транспортная прокуратура также организовала проверку инцидента.

Ранее в Теньгушевском районе Мордовии возле села Хлебино перевернулся пассажирский автобус с 48 пассажирами. Об этом сообщили в региональном отделении МВД.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте, а некоторые из них доставлены в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Водитель автобуса прошел проверку на алкоголь, результат отрицательный.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется расследование обстоятельств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:44
Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России
2:25
Подтопленные территории в Краснодарском крае освобождены от воды
2:09
Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
1:50
«Впечатляющие люди»: Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке
1:34
В Санкт-Петербурге катер перевернулся после столкновения с маломерным судном
1:15
«Больше возможностей»: Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США

Сейчас читают

«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Бывает больно»: Калашникова об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами
Кино для сентиментальных: как режиссеры заставляют зрителей лить слезы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс