Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 9 0

Economic Times: Индия потеряет миллиарды долларов в случае отказа от нефти из РФ

Отказ Индии от российской нефти обойдется стране в миллиардные убытки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сейчас Нью-Дели получает скидку на каждый баррель.

Отказ Индии от поставок нефти из России может обойтись стране в дополнительные расходы в размере 9-11 миллиардов долларов. Об этом, ссылаясь на доклад аналитической фирмы Kpler, сообщила газета Economic Times.

«Финансово последствия значительные. Если Индия потеряет скидку в пять долларов за баррель на объеме в 1,8 миллиона баррелей в день, то ее ежегодные расходы на импорт могут увеличиться на 9–11 миллиардов долларов», — отмечается в докладе.

По словам аналитиков, «затраты могут быть еще выше» из-за роста цен после сокращения поставок нефти из России.

Нынешние объемы импорта российской нефти в Индию составляют около 1,8 миллиона баррелей в день. При этом стране предоставляется скидка в пять долларов за баррель.

В последние дни, по данным газеты Mint, несколько партий российской нефти были приобретены государственными НПЗ Индии с существенными скидками. В то же время, Reuters сообщило о временной приостановке закупок российской нефти индийскими государственными НПЗ. Однако официальные представители Нью-Дели эту информацию опровергают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство Индии заявило о намерении сохранить закупки российской нефти, игнорируя предупреждения президента США Дональда Трампа.

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