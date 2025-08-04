«Большая гордость»: Кириенко рассказал о прошедшем фестивале «Таврида. АРТ»

В этом году мероприятие установило рекорд по количеству участников.

Прошедший в Крыму фестиваль «Таврида. АРТ» посетило более ста тысяч человек из всех регионов России. Об этом 5-tv.ru рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Участники (Прибыли. — Прим. Ред.) из всех 89 регионов нашей страны. <…> По массовости это будет рекорд фестиваля „Таврида. APT“. <…> Чем отличался этот фестиваль? Ну, во-первых, этот фестиваль (Прошел. — Прим. Ред.) в год 80-летия Великой Победы», — отметил чиновник.

По словам Кириенко, звучащие в рамках фестиваля песни военных лет находили отклик в сердцах молодежи. Также он отметил, что все творческие постановки, композиции, включая церемонии открытия и закрытия подготовили молодые участники «Тавриды».

«Все — режиссура, сцена, оформление, костюмы, грим, свет, звук, постановка, музыка, танцы. Здесь нет ни одной приглашенной звезды. <…> Честно говоря, (Испытываем. — Прим. Ред.)за них (Молодые участники фестиваля. — Прим. Ред.) чувство большой гордости», — рассказал Кириенко.

Также чиновник выделил то, сколько души молодые участники фестиваля вложили в исполнение песен времен Великой Отечественной войны. По его словам, зал считывал это, что проявлялось в его реакции.

Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» стартовал в крымском Судаке 1 августа. В его рамках было запланировано проведения более 300 мероприятий, среди которых выставки, мастер-классы, спектакли и цирковые шоу. Первый раз фестиваль провели в 2019-м. В этом году он собрал более ста тысяч участников из всех регионов России.

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