«Очнулся на поляне»: пострадавший вылетел в окно автобуса при ДТП в Ленобласти

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 42 0

Пострадавший вылетел в окно и очнулся на поляне при ДТП автобуса и поезда

«Очнулся на поляне»: пострадавший о том, как вылетел в окно автобуса при ДТП

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее произошло столкновение экскурсионного транспорта с грузовым составом на железнодорожном переезде Инема. В результате происшествия один человек погиб.

Вылетел из окна автобуса и очнулся на поляне. О случившейся аварии экскурсионного транспорта и поезда в Ленинградской области рассказал пострадавший Илья Осокин в беседе с 5-tv.ru.

«Было раннее утро, я спал. Очнулся уже на поляне, получается. Задавшись вопросом, как так получилось, я понимаю, что я просто вылетел в окно», — пояснил он.

Мужчина отметил, что пришел в себя, когда на месте уже действовали экстренные службы. Он рассказал, что слышал панические крики. Также увидел, как работали скорая помощь, ГИБДД и аварийная служба, а также как люди, остановившись, помогали пострадавшим и давали воду.

Осокина госпитализировали. В больнице ему провели КТ, УЗИ и осмотр травматолога. Сейчас он находится в палате и утверждает, что чувствует себя относительно нормально.

В Ленинградской области в Лодейнопольском районе произошло столкновение экскурсионного автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде Инема. В результате происшествия один человек погиб, 16 пассажиров получили травмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Краснодарском крае наводнение разрушило мост.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
«Прославивший подвигами страну»: умер космонавт Талгат Мусабаев
11:50
В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА
11:35
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников
11:27
«Хотелось быть как Оксана Самойлова»: Ида Галич выписалась из роддома
11:15
Сотрудники ФСБ ликвидировали трех террористов в Кабардино-Балкарии
11:03
«Очнулся на поляне»: пострадавший вылетел в окно автобуса при ДТП в Ленобласти

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс