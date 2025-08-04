Кладбище домашних животных: как похоронить питомца и не получить штраф

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Юрист Илья Русяев: хоронить питомца на даче и в лесу нельзя

Юрист объяснил, где можно похоронить домашнего питомца и не получить штраф

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Согласно новому закону, тела братьев наших меньших нельзя закапывать в лесу и на даче.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому тела умерших животных нельзя хоронить на даче или в лесу. О том, как правильно проститься с четвероногим любимцем, Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Останки животных были официально отнесены к биологическим отходам II категории. Поэтому их захоронение теперь возможно только в специально отведенных местах.

Запрещено закапывать мертвого питомца на дачных участках, в лесу, в городской черте или на кладбищах, не предназначенных для животных. За это, как пояснил юрист, грозит административное наказание в виде штрафа для граждан в размере до 500 рублей, а для организаций — до 20 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что на кладбище для животных соблюдаются нормы содержания грунта, водоотведения, расстояния от жилых домов. Поэтому там намного безопаснее хоронить питомца.

Альтернативным законным способом проститься с четвероногим другом является кремация. Самостоятельно проводить такую церемонию нельзя. В ряде регионов, по словам юриста, есть специальные организации, которые предоставляют ритуальные услуги для домашних животных. Они занимаются транспортировкой тела, оформлением необходимых документов и непосредственно погребением в специальном секторе.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасенному с набережной Фонтанки коту оказывают помощь в ветклинике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:08
В Москве прошла церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым
14:58
Путин призвал обратить особое внимание на угольную отрасль ДНР
14:55
Ивлеева ушла в «закатку»: светская львица крутит огурцы, а не шоу
14:50
Исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину
14:48
На 72-м году жизни умер звукорежиссер Петр Пивоваров
14:35
Кладбище домашних животных: как похоронить питомца и не получить штраф

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс