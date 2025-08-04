Кладбище домашних животных: как похоронить питомца и не получить штраф

Согласно новому закону, тела братьев наших меньших нельзя закапывать в лесу и на даче.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому тела умерших животных нельзя хоронить на даче или в лесу. О том, как правильно проститься с четвероногим любимцем, Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Останки животных были официально отнесены к биологическим отходам II категории. Поэтому их захоронение теперь возможно только в специально отведенных местах.

Запрещено закапывать мертвого питомца на дачных участках, в лесу, в городской черте или на кладбищах, не предназначенных для животных. За это, как пояснил юрист, грозит административное наказание в виде штрафа для граждан в размере до 500 рублей, а для организаций — до 20 тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что на кладбище для животных соблюдаются нормы содержания грунта, водоотведения, расстояния от жилых домов. Поэтому там намного безопаснее хоронить питомца.

Альтернативным законным способом проститься с четвероногим другом является кремация. Самостоятельно проводить такую церемонию нельзя. В ряде регионов, по словам юриста, есть специальные организации, которые предоставляют ритуальные услуги для домашних животных. Они занимаются транспортировкой тела, оформлением необходимых документов и непосредственно погребением в специальном секторе.

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