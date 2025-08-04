В Москве прошла церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 13 0

Его похоронят на Миусском кладбище.

В Театре Моссовета прошла церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

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На Основной сцене Театра Моссовета завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым. Об этом пишет РИА Новости.

В холле культурного учреждения, где последние 15 лет работал Еремин, была размещена небольшая фотовыставка, посвященная его творчеству. Любой желающий мог посмотреть на кадры спектаклей, созданные им, а также на моменты с репетиций.

На панихиде присутствовали родные, коллеги и ученики Юрия Ивановича. В ходе церемонии была зачитана телеграмма от народного артиста РФ, худрука РАМТа Алексея Бородина. Он назвал Еремина мудрым, щедрым и невероятно отзывчивым человеком, который был предал своему делу.

«Его спектакли — это всегда особый мир, свежий взгляд, свободная фантазия и полет воображения», — говорится в послании.

На мероприятии присутствовала заслуженная артистка РФ Ольга Анохина. Она, прощаясь с Ереминым, подчеркнула, что он был мастером большой сцены.

После церемонии гроб с телом режиссера вынесли под несмолкаемые и громкие аплодисменты.

Народный артист умер 1 августа на 82-м году жизни. Еремин работал во многих театрах России, а также за рубежом. Один из его самых известных спектаклей, «Палата № 6» по рассказу Чехова, в 1980-х был показан во Франции, Италии, США и других странах.

Юрия Ивановича похоронят на Миусском кладбище в Москве.

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