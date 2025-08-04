После тяжелой болезни умерла американская актриса Лони Андерсон

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

Она прославилась благодаря фильмам, где играла эффектную блондинку.

Умерла Лони Андерсон

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Американская актриса Лони Андерсон умерла на 80-м году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила публицист Шерил Дж. Каган.

Кинозвезда ушла из жизни 3 августа из-за тяжелой болезни.

«Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу (речь про персонажа из сериала „Радио Цинциннати“. — Прим.ред.) скончалась в воскресенье», — пояснила изданию Hollywood Reporter Каган.

Позже эту информацию подтвердила также и семья Андерсон. Точная причина смерти актрисы не разглашается.

В сериале «Радио Цинциннати», который вышел на экраны в 1978 году, Лони исполнила роль эффектной блондинки. За эту работу Андерсон получила три номинации на премию «Золотой глобус» и две — на «Эмми».

Актриса родилась 5 августа 1945 года в штате Миннесота. Она добилась известности благодаря фильмам, в которых играла сексуальных блондинок. Ее актерский дебют состоялся в 1966-м в фильме «Невада Смит». Тогда ей было чуть больше 20 лет. Лони четыре раза была  замужем. У нее остались дети и внуки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер музыкант The Rolling Stones Флако Хименес. Ему было 86 лет.

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