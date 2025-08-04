Боррель: военная помощь ЕС Украине была заморожена из-за позиции Венгрии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Также в Евросоюзе нарастает тревога из‑за коррупционного скандала вокруг Владимира Зеленского.

Боррель: военная помощь ЕС Украине была заморожена из-за позиции Венгрии

Фото: www.globallookpress.com/A. PÃƒÂ©Rez Meca; 5-tv.ru

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Военная помощь Евросоюза Украине оказалась фактически заморожена. Как рассказал бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью порталу EUObserver, после его ухода с поста новые средства из Европейского фонда мира для Украины не выделялись.

Венгрия с прошлого года препятствует перечислению денежных средств Киеву, из-за чего вопросы военного финансирования и поставки помощи для Украины оказываются в подвешенном состоянии. Боррель также отметил, что аналогичная застойная ситуация наблюдается при согласовании новых антироссийских санкций: если Будапешт не согласится продлить меры, их действие прекратится без возможности пролонгации.

Из-за позиции Венгрии 6,6 миллиарда евро остаются заблокированными, подчеркивает дипломат. По словам Борреля, теперь раздача поддержки для киевского режима вынуждена производиться только на двустороннем уровне, а сам фонд, по сути, перестал функционировать.

Также в Евросоюзе нарастает тревога из‑за внутреннего скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало новое расследование, связанное с окружением президента Незалежной. Европейские дипломаты и представители Еврокомиссии открыто выражают обеспокоенность прозрачностью расходования финансовой помощи и очередными случаями коррупции в Киеве, что еще сильнее осложняет принятие решений о дальнейших поставках вооружений и денег.

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Боррель: военная помощь ЕС Украине была заморожена из-за позиции Венгрии

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