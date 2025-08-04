Умер вокалист американской рок-группы Junkyard Дэвид Роуч

Вокалист американской рок-группы Junkyard Дэвид Роуч умер на 60-м году жизни после борьбы с раком кожи. Об этом сообщили музыканты коллектива на официальной странице в социальной сети.

Плоскоклеточный рак кожи Дэвиду диагностировали в марте этого года. В последний путь его сопроводила жена Дженнифер, с которой он успел заключить брак всего за две недели до смерти. Она оставила работу, чтобы ухаживать за артистом. Уход из жизни Роуча был мирным — в домашней обстановке, наедине с любимой супругой.

Для оплаты медицинских расходов была организована благотворительная кампания на GoFundMe, где было собрано более 36 тысяч долларов.

Дэвид Роуч был одним из основателей группы Junkyard, созданной в 1987 году в Лос-Анджелесе. Коллектив быстро занял заметное место на сцене глэм- и хард-рока.

Вокалист неизменно оставался лидером коллектива, который после распада в 1992 году воссоединился в 2000 году для тура. В 2017 году у группы вышел альбом «High Water» — первый за 25 лет. Роуч оставил значительный след в музыке благодаря своей уникальной подаче.

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