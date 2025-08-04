Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реконструкции московских школ

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 23 0

Одним из обновленных объектов стал корпус образовательного учреждения № 534 в районе Зябликово.

Сергей Собянин рассказал о масштабной программе реконструкции московских школ

Фото: Telegram/Мэр Москвы/mos_sobyanin

В рамках столичной программы «Моя школа» к началу учебного года в Москве откроют 51 полностью реконструированную школу. Об этом сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа предполагает ежегодную модернизацию около ста школьных зданий. Одним из обновленных объектов является корпус школы № 534 в районе Зябликово. После реконструкции там появились современные учебные кабинеты, медиатека, спортивный и гимнастический залы, все для удобства учащихся и педагогов.

Школа продолжит участие в образовательных направлениях «Математическая вертикаль» и «Кадетский класс». С сентября добавятся новые профили — «ИТ-вертикаль», «Естественно-научная вертикаль» и «ИТ-класс». Также ребят ждет расширенная программа внеурочной деятельности: кружки по программированию, театральная студия, кулинарная мастерская и многое другое.

В Зябликове одновременно обновляют еще четыре школьных здания. Уже завершена реконструкция детской поликлиники и библиотеки. В ближайшее время откроется спортивный комплекс «Акварис» с двумя бассейнами.

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