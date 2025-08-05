Опасность в каждой дольке: чем грозит ежедневное поедание арбуза

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Врач-диетолог Антон Поляков: арбузы при ежедневном употреблении могут навредить

Опасность в каждой дольке: чем грозит ежедневное поедание арбуза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Прежде чем увлекаться этой ягодой, необходимо изучить ее влияние на органы желудочно-кишечного тракта.

Арбуз — летний фаворит, которым россияне привыкли наслаждаться без ограничений. Однако при ежедневном употреблении он может навредить организму. Об этом рассказал врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, арбузы, выращенные с использованием нитратов, нередко вызывают расстройства желудка. А у людей с непереносимостью фруктозы злоупотребление арбузами может привести к перегрузке печени и сбоям в углеводном обмене.

«Ничего не будет при однократном употреблении. Однако если каждый день, то, скорее всего, у организма будет перегрузка фруктозой, это в первую очередь перегружает печень», — уточнил Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при покупке арбузов и дынь на санкционированных точках реализации необходимо проверять наличие полного пакета сопроводительных документов. Покупатель имеет на это полное право. Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

Место торговли должно находиться под навесом, фрукты и ягоды должны быть также накрыты, чтобы на них не попадали лучи солнца, и стоять на специальных стеллажах. Не стоит разрезать ягоду на части, так как это приводит к быстрому размножению опасных бактерий.

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