В Госдуме предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей

У россиян может появится новый оплачиваемый выходной. В Госдуме заговорили о том, что День знаний должен стать полноценным праздником не только для школьников, но и для их родителей. Особенно для тех, чьи дети идут в школу впервые.

Депутаты обратили внимание на то, что разделить с ребенком и волнение, и радость из-за работы сейчас могут не все. Многих готовы отпустить на праздник лишь за отгул или вычитая день из отпуска. Если закон примут, эта проблема будет решена.

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